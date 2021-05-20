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Після кривавих протестів у Колумбії забрали Кубок Америки-2021 з футболу

Олена Павлова Олена Павлова
20 травня, 23:23
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Головний турнір Південної Америки, який стартує вже 13 червня, тепер цілком прийме його друга господиня Аргентина, де немає політичних заворушень
Протести проти Кубка Америки в Колумбії
Протести проти Кубка Америки в Колумбії / Фото: Reuters

Колумбію в останній момент позбавили права на проведення матчів Кубка Америки-2021, який стартує вже 13 червня і триватиме до 10 липня. Тепер турнір цілком прийме його друга господиня Аргентина.

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За інформацією Marca, причиною такого рішення Південноамериканської конфедерації футболу став звіт Держдепартаменту США, в якому була поставлена під сумнів безпеку подорожей до Колумбії через політичні заворушення і негативну епідеміологічну ситуацію. Самі колумбійці також вимагали скасувати турнір і проводили акції протесту, імітуючи кров і насильство, які є в країні.


фото Reuters

Нагадаємо, що прийдешній Кубок Америки – 47-й розіграш головного чоловічого футбольного турніру серед південноамериканських команд. Він повинен був пройти з 12 червня по 12 липня ще 2020 року, але був перенесений через пандемію. У Кубку беруть участь 12 збірних, які розбиті на дві групи.

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Група Північ: Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор, Перу.
Група Південь: Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі, Парагвай.

Чинним переможцем Кубка Америки є збірна Бразилії, яка в фіналі торішнього турніру обіграла перуанців з рахунком 3:1.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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