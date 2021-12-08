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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Гравець Аякса перебив Динамо та Шахтар утричі та повторив рекорд Роналду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
8 грудня, 10:28
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27-річний нападник Аякса Себастьєн Алле забив у всіх без винятку матчах групового турніру Ліги чемпіонів-2021/22
Себастьєн Алле
Себастьєн Алле / Фото: Getty Images

Вразивши напередодні ворота Спортінга (4:2), форвард Аякса Себастьєн Алле повторив досягнення Кріштіану Роналду.

Португалець забив у всіх шести матчах групового раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18, виступаючи за Реал.

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Алле ж зробив це нинішнього, дебютного для себе, розіграшу ЛЧ – у футболці Аякса.

Загалом на рахунку 27-річного уродженця Франції, який виступає за збірну Кот-д'Івуар, 10 голів у 6 поєдинках – він найкращий бомбардир поточної Ліги чемпіонів.

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Не дивно, що з таким забивачем у складі Аякс вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ з першого місця у групі, вигравши усі шість поєдинків.

Груповий етап
Група C
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Позиція
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І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
6
6
0
0
20
5
15
18
Забиті 20
Пропущені 5
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
6
3
0
3
14
12
2
9
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В В П
3
Боруссія Д Боруссія Д Бор
6
3
0
3
10
11
-1
9
Забиті 10
Пропущені 11
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П П П В
4
Бешикташ Бешикташ Беш
6
0
0
6
3
19
-16
0
Забиті 3
Пропущені 19
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П П П П

При цьому Алле (10 голів) самотужки забив більш ніж утричі більше, ніж українські Шахтар та Динамо (три м'ячі на двох) разом узяті.

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Додамо, що свого часу Алле був одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Гемі, звідки перебрався до Аякса в січні 2021 року за 22,5 млн євро.

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3.85

1.90
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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