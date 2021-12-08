Шахтар – Шериф: відео огляд матчу Ліги чемпіонів

Донецький та тираспольський клуби у різному настрої завершують свій виступ у найпрестижнішому єврокубку

Фернандо забив гол Шерифу / Фото: REUTERS

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрічався із Шерифом. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.

Поєдинок у Києві не мав турнірного значення. За будь-якого результату Шахтар залишався на останньому місці в групі, а Шериф продовжував свої виступи в Лізі Європи.

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У першому таймі Шахтер створив купу моментів, двічі гостей рятував каркас воріт. Але "гірники" таки зуміли відкрити рахунок до перерви. Це Фернандо уникнув опіки двох захисників і закотив м'яч у дальній кут.

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Після перерви Шахтар був близьким, щоб збільшити свою перевагу. Але змарнував перемогу у вже компенсований час. Ніколов зумів продавати оборону "гірників" і зблизька відправити м'яч у сітку.

Шахтар – Шериф – 1:1

Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3

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Шахтар: Пятов (Шевченко, 86), Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон, Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос (Ніколов, 46), Аддо, А. Траоре, Янсане, Бруно.