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Игрок Аякса перебил Динамо и Шахтер в три раза и повторил рекорд Роналду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
8 декабря, 10:28
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27-летний нападающий Аякса Себастьен Алле забил во всех без исключения матчах группового турнира Лиги чемпионов-2021/22
Себастьен Алле
Себастьен Алле / Фото: Getty Images

Поразив накануне ворота Спортинга (4:2), форвард Аякса Себастьен Алле повторил достижение Криштиану Роналду.

Португалец забил во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, выступая за Реал.

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Алле же сделал это в нынешнем, дебютном для себя, розыгрыше ЛЧ – в футболке Аякса.

Всего на счету 27-летнего уроженца Франции, выступающего за сборную Кот-д'Ивуар, 10 голов в 6 поединках – он лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов.

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Не удивительно, что с таким забивалой в составе Аякс вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе, выиграв все шесть поединков.

Групповой этап
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П
Заб.
Пр.
Разн.
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1
Аякс Аякс Аяк
6
6
0
0
20
5
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Забитые 20
Пропущеные 5
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
6
3
0
3
14
12
2
9
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В В П
3
Боруссия Д Боруссия Д Бор
6
3
0
3
10
11
-1
9
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
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0
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3
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0
Забитые 3
Пропущеные 19
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

При этом Алле (10 голов) в одиночку забил более чем в три раза больше, чем украинские Шахтер и Динамо (три мяча на двоих) вместе взятые.

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Добавим, что в свое время Алле был одноклубником Андрея Ярмоленко по Вест Хэму, откуда перешел в Аякс в январе 2021 года за 22,5 млн евро.

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#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
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