12 із 16! Хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Сьогодні ще чотири клуби потраплять до 1/8 фіналу, а жеребкування цієї стадії турніру пройде 13 грудня без українських команд.

Реал та Інтер залишились в ЛЧ / Фото: Reuters

У вівторок, 7 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів у квартетах A, B, C та D. Зокрема, Шахтар зіграв унічию із Шерифом.

Після них визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У плей-офф зіграють:

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Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Челсі (Англія)

Атлетіко (Іспанія)

Реал (Іспанія)

Інтер (Італія)

Ювентус (Італія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Аякс (Нідерланди)

Спортінг (Португалія)

Сьогодні визначаться ще чотири клуби, які вийдуть 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).

На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни останній матч у групі зіграють у гостях із Бенфікою.