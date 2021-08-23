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Ігор Суркіс: "Такий тренер, як Шевченко, знайде собі місце в хорошому клубі"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 серпня, 22:26
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Президент Динамо впевнений, що Андрій Шевченко переключиться на клубний футбол і очолить один із елітних клубів. Чи стане цим клубом Динамо – Ігор Суркіс не уточнив
/ Фото: FootBoom

Під час недільного матчу між Динамо і Десною (4:0)зустрілися Ігор Суркіс і екс-наставник збірної України Андрій Шевченко. Про подробиці спілкування президент Динамо розповів журналістам ПроФутболу.

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Ігор Суркіс
Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Андрій в Києві буде днів десять, так що ми домовилися зустрітися і поговорити. Ми завжди з ним залишалися в хороших взаєминах, причому, незалежно від того, де він працював.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Він мій друг. Ви знаєте, що я до нього дуже тепло ставлюся, і сподіваюся, що це взаємно.

Про його майбутнє не говорили. Поспілкувалися про свята, про нагородження, яке президент України провів. Кар'єру Андрія ми не обговорювали.

Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт
Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Думаю, йому потрібно відпочити і підзарядити батарейки. І такий тренер як він, повірте мені, знайде собі місце в хорошому клубі", – відповів на запитання ПроФутболу Ігор Суркіс.

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Раніше Шевченко зізнався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але нині він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко покинув пост головного тренера збірної України і замість нього в. о. головного тренера призначений Олександр Петраков.

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