Дружина Андрія Шевченка на день раніше привітала Україну з Днем незалежності

На своїй сторінці в Instagram Крістен опублікувала кілька фото з привітаннями Україні та українцям.
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Втім, зробила вона це на день раніше. Ймовірно, американка переплутала День незалежності з Днем прапора, який в Україні відзначають 23 серпня. Або вона вирішила відзначити два свята однією публікацією.
Нагадаємо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.
Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)