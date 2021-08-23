Дружина Андрія Шевченка на день раніше привітала Україну з Днем незалежності

Дружина колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель Крістен Пазік вже привітала Україну з Днем незалежності

Крістен Пазік привітала Україну з Днем незалежності / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Крістен опублікувала кілька фото з привітаннями Україні та українцям.

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Втім, зробила вона це на день раніше. Ймовірно, американка переплутала День незалежності з Днем прапора, який в Україні відзначають 23 серпня. Або вона вирішила відзначити два свята однією публікацією.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів: