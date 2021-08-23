Клуб або збірна: Шевченко – про майбутнє після відходу зі збірної України

Раніше Шевченко зізнавався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.
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"Мені цікавий проєкт. Завжди цікаво попрацювати з командою, у якій є амбіції. Це може бути або клуб, або ще і збірна. Ми розглядаємо різні варіанти.
В принципі я розумію, що зараз є час – приділю можливостям поїздити по інших клубах, подивитися, поспілкуватися з іншими тренерами.
Я і мій штаб, напевно, підвищимо увагу в цьому напрямку", – зізнався Шева в ефірі Великого футболу.
Також Шевченко розповів, що вперше за довгий час зміг подивитися футбол без нервів. Напередодні він грав в гольф у Великобританії.
"Дуже приємно повернутися в Україну. Була невелика відпустка з сім'єю, тому вдалося відпочити.
Можна подивитися зараз футбол спокійно – без нервів, без нічого.
Зараз дуже спокійний період. Ми не розглядали ніяких варіантів з боку клубів до закінчення контракту", – додав тренер.