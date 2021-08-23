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Клуб або збірна: Шевченко – про майбутнє після відходу зі збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 серпня, 08:36
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Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поки що не визначився зі своїм наступним місцем роботи. Українець готовий розглянути різні варіанти
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Раніше Шевченко зізнавався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.

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"Мені цікавий проєкт. Завжди цікаво попрацювати з командою, у якій є амбіції. Це може бути або клуб, або ще і збірна. Ми розглядаємо різні варіанти.

В принципі я розумію, що зараз є час – приділю можливостям поїздити по інших клубах, подивитися, поспілкуватися з іншими тренерами.

Я і мій штаб, напевно, підвищимо увагу в цьому напрямку", – зізнався Шева в ефірі Великого футболу.

Куди йде Андрій Шевченко
Куди йде Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Також Шевченко розповів, що вперше за довгий час зміг подивитися футбол без нервів. Напередодні він грав в гольф у Великобританії.

"Дуже приємно повернутися в Україну. Була невелика відпустка з сім'єю, тому вдалося відпочити.

Можна подивитися зараз футбол спокійно – без нервів, без нічого.

Зараз дуже спокійний період. Ми не розглядали ніяких варіантів з боку клубів до закінчення контракту", – додав тренер.

Андрій Шевченко у вільний час грає у гольф
Андрій Шевченко у вільний час грає у гольф / Фото: Instagram

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