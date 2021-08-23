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Игорь Суркис: "Такой тренер, как Шевченко, найдет себе место в хорошем клубе"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 августа, 22:26
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Президент Динамо уверен, что Андрей Шевченко переключится на клубный футбол и возглавит один из элитных клубов. Станет ли этим клубом Динамо – Игорь Суркис не уточнил
Игорь Суркис и Андрей Шевченко
Игорь Суркис и Андрей Шевченко / Фото: FootBoom

Во время воскресного матча между Динамо и Десной (4:0)встретились Игорь Суркис и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. О подробностях общения президент Динамо рассказал журналистам Профутбола.

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Игорь Суркис
Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Андрей в Киеве будет дней десять, так что мы договорились встретиться и поговорить. Мы всегда с ним оставались в хороших отношениях, причем, независимо от того, где он работал.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Он мой друг. Вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно.

О его будущем не говорили. Пообщались о праздниках, о награждении, которое президент Украины провел. Карьеру Андрея мы не обсуждали.

Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт
Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Думаю, ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер, как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе", – ответил на вопросы Профутбола Игорь Суркис.

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Ранее Шевченко признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и вместо него и. о. главного тренера назначен Александр Петраков.

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