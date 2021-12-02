Гвардіола знову краще за Моурінью: іспанець встановив новий рекорд в Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола побив рекорд свого давнього конкурента Жозе Моурінью – він найшвидше здобув 150 перемог у Прем'єр-лізі

Хосеп Гвардіола встановив рекорд Прем'єр-ліги / Фото: REUTERS

Напередодні Манчестер Сіті обіграв Астон Віллу (2:1). Ця перемога стала для Гвардіоли 150-ю у чемпіонаті Англії. Іспанцеві знадобилося 204 матчі, у той час як попередній рекордсмен Моурінью досяг цієї цифри за 230 ігор.

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Моурінью тренував Челсі з 2004 по 2007 та з 2013 по 2015 рік. Потім з 2016 до 2018 року керував Манчестер Юнайтед, а з 2019 до 2021 року очолював Тоттенгем.

Жозе Моурінью і Хосеп Гвардіола / Фото: AFP

Він також досягнув цього рубежу значно швидше, ніж інші легенди Прем'єр-ліги: Алексу Фергюсону знадобилося 247 матчів, а Арсену Венгеру – 258 ігор.

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При цьому відсоток перемог у цих 204 матчах у Гвардіоли становить 74%. Моурінью добився 65% перемог, Фергюсон – 61%, Венгер – 58%, пише mirror.co.uk.

/ Фото: Twitter

Гвардіола в Англії працював лише у Манчестер Сіті. Він очолює команду з 2016 року і за цей час тричі вигравав Прем'єр-лігу, один раз – Кубок Англії, чотири Кубки ліги та два Суперкубки країни.

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До речі, раніше цього року Гвардіола побив інший рекорд Моурінью. Він найшвидше здобув 200 перемог з англійським клубом у всіх турнірах.