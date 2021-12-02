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Гвардиола снова лучше Моуринью: испанец установил новый рекорд в Англии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 10:24
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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола побил рекорд своего давнего конкурента Жозе Моуринью – он быстрее всех одержал 150 побед в Премьер-лиге
Хосеп Гвардиола установил рекорд Премьер-лиги
Хосеп Гвардиола установил рекорд Премьер-лиги / Фото: REUTERS

Накануне Манчестер Сити обыграл Астон Виллу (2:1). Это победа стала для Гвардиолы 150-й в чемпионате Англии. Испанцу понадобилось 204 матча, в то время как предыдущий рекордсмен Моуринью достиг этой цифры за 230 игр.

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Моуринью тренировал Челси с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Затем с 2016 по 2018 год руководил Манчестер Юнайтед, а с 2019 по 2021 год возглавлял Тоттенхэм.

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола
Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Он также достиг этого рубежа значительно быстрее, чем другие легенды Премьер-лиги: Алексу Фергюсону понадобилось 247 матчей, а Арсену Венгеру – 258 игр.

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При этом, процент побед в этих 204 матчах у Гвардиолы составляет 74%. Моуринью добился 65% побед, Фергюсон – 61%, Венгер – 58%, пишет mirror.co.uk.

Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью
Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью / Фото: Twitter

Гвардиола в Англии работал только в Манчестер Сити. Он возглавляет команду с 2016 года и за это время трижды выигрывал Премьер-лигу, один раз – Кубок Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны.

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Кстати, ранее в этом году Гвардиола побил другой рекорд Моуринью. Он быстрее всех одержал 200 побед с английским клубом во всех турнирах.

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