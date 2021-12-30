Гуляє в купальнику по кучугурах. Дружина гравця Шахтаря змінила Мальдіви на Буковель

Ще два дні тому Даша Савіна постила у Instagram пляжні фотографії у бікіні. Дівчина відпочивала на Мальдівах зі своїм чоловіком Валерієм Бондарем.
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А сьогодні Даша показала сексуальні знімки із Буковеля. У червоному купальнику вона гуляє кучугурами.
"Проводимо цей рік красиво. Невелика фотосесія у перервах між сауною, джакузі та чаном у чудовій сімейній компанії.
Як вам така подружка Санти?" – запитала Савіна своїх підписників.
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