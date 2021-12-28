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Колишня Мілевського: "Я вже своє натра**лась"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 08:48
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Валерія Крук зізналася, що секс – це найпримітивніше, що є у житті. Потрібно займатися саморозвитком, роботою, дітьми, подорожувати
Валерія і Артем раніше зустрічалися
Валерія і Артем раніше зустрічалися / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома телеведуча та модель Валерія Крук відверто розповіла про своє інтимне життя. Дівчина відома тим, що зустрічалася із зіркою українського футболу Артемом Мілевським.

"Я зрозуміла, що вже не дуже й хочу сексу. Знаєте, як дієтологи кажуть, коли дивляться аналізи по печінці: "Ви своє вино вже випили". Так і в мене: я вже своє натра**лася. Коли жінки кажуть , що в 40 років хочуть тра**тися, я в це не вірю, чесно... Вже більше хочеться іншого: купіть мені, поговоріть зі мною ... Дуже хочу готувати весь час. Тільки не тра**тися!

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Секс усім потрібен по-різному. Кожен організм індивідуальний. Так і у сексі. Добре, коли і чоловікові, і жінці потрібно плюс-мінус стільки ж. А коли одній людині фізіологічно потрібно один раз на тиждень, а другій – п'ять, то тут починається дисонанс. Такий шлюб має невеликий шанс на виживання.

Ось чим відрізняється чоловік від жінки. Жінка перш за все хоче у голові, а у чоловіків це більш фізіологічно. Якщо я не люблю чоловіка і не відчуваю якихось емоцій до нього, то можу спокійно жити рік без сексу. І мені це не псує життя. Я можу бути однаково щасливою як із сексом, так і без. Мені важливий об'єкт. Якщо є коханий чоловік – тоді так.

Мені здається, будь-яка розумна жінка в житті має стільки захоплень, щоб себе зайняти: саморозвиток, робота, діти, подорожі… Не все зводиться до сексу. Це найпримітивніше. Або це вже я старію", – виступила 42-річна Валерія на YouTube-каналі Ганни Олицької.

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