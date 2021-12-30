Гуляет в купальнике по сугробам. Жена игрока Шахтера сменила Мальдивы на Буковель

Еще два дня назад Даша Савина постила в Instagram пляжные фотографии в бикини. Девушка отдыхала на Мальдивах со своим мужем Валерием Бондарем.
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А сегодня Даша показала сексуальные снимки из Буковеля. В красном купальнике она гуляет по сугробам.
"Провожаем этот год красиво. Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании.
Как вам такая подружка Санты?" – спросила Савина своих подписчиков.
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