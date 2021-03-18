"Голи з "Ромою" будуть добуватися кров'ю і потом": експерт – про матч "Шахтаря" в ЛЄ

Сьогодні в Києві пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" – "Рома"на нашому сайті. Також ми підготували стрім поєдинку!

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Своєю думкою про матч "Шахтаря" і "Роми" поділився відомий експерт Олександр Сопко.

"Шахтарю" буде набагато складніше зіграти з "Ромою" настільки ефективно в атаці, як у останньому матчі – з "Десною". Це абсолютно інша команда з іншим рівнем футболістів. Голи з "Ромою" будуть добуватися кров'ю і потом.

Звичайно, хочеться, щоб швидше забили. Але ми знаємо й інші приклади. Особливо, якщо ми дивимося англійський футбол. Там взагалі можна футбол перші 60 хвилин не дивитися, а прийти на останні 20-30 хвилин і побачити розв'язку. Можливо, в матчі з "Ромою" теж все буде вирішуватися в останні хвилини. Забитий гол додасть впевненості "Шахтарю", але я не думаю, що "Рома" занервує. У "Роми" адже теж завдання стоїть досить просте – забити гол на виїзді. А враховуючи, що "Шахтар" в обороні завжди дає шанси для суперника, то як би в гонитві за швидким голом він не пропустив в свої ворота. "Шахтарю" потрібно абстрагуватися від цього тиску, що їм потрібно забити швидко і забити мінімум тричі, а налаштовуватися на хороший футбол. Отримати задоволення від гри, в кінці кінців. Мені здається, що давно футболісти не отримували радості від самого футболу" , – вважає Сопко.

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Нагадаємо, що матч на "Олімпійському" розпочнеться о 19:55.

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