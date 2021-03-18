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"Голы с "Ромой" будут добываться кровью и потом": эксперт – о матче "Шахтера" в ЛЕ

18 марта, 14:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Александр Сопко поделился своими ожиданиями от поединка

Сегодня в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" – "Рома" на нашем сайте. Также мы подготовили стрим поединка!

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Своим мнением о матче "Шахтера" и "Ромы" поделился известный эксперт Александр Сопко.

"Шахтеру" будет гораздо сложнее сыграть с "Ромой" столь эффективно в атаке, как в последнем матче – с "Десной". Это совершенно другая команда с другим уровнем футболистов. Голы с "Ромой" будут добываться кровью и потом.

Конечно, хочется, чтобы побыстрее забили. Но мы знаем и другие примеры. Особенно, если мы смотрим английский футбол. Там вообще можно футбол первые 60 минут не смотреть, а прийти на последние 20-30 минут и увидеть развязку. Возможно, в матче с "Ромой" тоже все будет решаться в последние минуты. Забитый гол придаст уверенности "Шахтеру", но я не думаю, что "Рома" занервничает. У "Ромы" ведь тоже задача стоит довольно решаемая – забить гол на выезде. А учитывая, что "Шахтер" в обороне всегда дает шансы для соперника, то как бы в погоне за быстрым голом он не пропустил в свои ворота. "Шахтеру" нужно абстрагироваться от этого давления, что им нужно забить быстро и забить минимум трижды, а настраиваться на хороший футбол. Получить удовольствие от игры, в конце концов. Мне кажется, что давно футболисты не получали радости от самого футбола", – считает Сопко.

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Напомним, что матч на "Олимпийском" начнется в 19:55.

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Лига Европы Шахтер Донецк Рома Италия Александр Сопко

Источник: Террикон

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