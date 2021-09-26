Геніальний гол бразильця в чемпіонаті України: відео шедевра

У поєдинку дев'ятого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком 2:1 завдяки неймовірному удару Марлісона
Марлісон створив бразильське диво / Фото: Металіст 1925
Шедевр у виконанні 23-річного бразильського нападника Металіста 1925 Марлісона Консейсау Олівейри стався вже на 55-й секунді матчу в Чернігові проти Десни.
Відгукнувшись на подачу з кутового, Марлісон вискочив на кут воротарського майданчика і, перебуваючи спиною до воріт, вишукано пробив п'ятою. М'яч, минувши захисників, залетів під дальню штангу.
Бразилець, ймовірно, забивши найкрасивіший гол у своїй кар'єрі, на радощах мало не з'їв м'яч!
ВІДЕО СУПЕРГОЛА
Відзначимо, що Металіст 1925 орендував Марлісона на початку серпня у бразильського клубу Фігейренсе з можливим правом викупу. За харківський клуб автор шедевра грає під 33-м номером.
За допомогою гола Марлісона Металіст 1925 на виїзді сенсаційно обіграв Десну 2:1 і піднявся з 12-го на 9-й рядок у турнірній таблиці УПЛ.
Десна – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Тотовицький, 12 – Марлісон, 1, Кравченко, 49
ОГЛЯД МАТЧУ
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті
23
Пропущені
5
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті
16
Пропущені
7
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
4
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
П
В
Н
В
5
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті
20
Пропущені
9
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
6
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті
13
Пропущені
14
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
7
9
5
1
3
13
12
1
16
Забиті
13
Пропущені
12
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
В
8
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті
8
Пропущені
13
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
10
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
П
11
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті
5
Пропущені
13
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
12
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
Н
13
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забиті
6
Пропущені
14
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті
6
Пропущені
11
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
15
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті
9
Пропущені
21
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
В
16
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П