26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 0
Зоря 4
26 вересня 19:30
Десна 1
Металіст 1925 2
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Геніальний гол бразильця в чемпіонаті України: відео шедевра

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
26 вересня, 21:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У поєдинку дев'ятого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком 2:1 завдяки неймовірному удару Марлісона
Марлісон створив бразильське диво
Марлісон створив бразильське диво / Фото: Металіст 1925

Шедевр у виконанні 23-річного бразильського нападника Металіста 1925 Марлісона Консейсау Олівейри стався вже на 55-й секунді матчу в Чернігові проти Десни.

Відгукнувшись на подачу з кутового, Марлісон вискочив на кут воротарського майданчика і, перебуваючи спиною до воріт, вишукано пробив п'ятою. М'яч, минувши захисників, залетів під дальню штангу.

Реклама

Бразилець, ймовірно, забивши найкрасивіший гол у своїй кар'єрі, на радощах мало не з'їв м'яч!

ВІДЕО СУПЕРГОЛА

Реклама

Реклама

Відзначимо, що Металіст 1925 орендував Марлісона на початку серпня у бразильського клубу Фігейренсе з можливим правом викупу. За харківський клуб автор шедевра грає під 33-м номером.

За допомогою гола Марлісона Металіст 1925 на виїзді сенсаційно обіграв Десну 2:1 і піднявся з 12-го на 9-й рядок у турнірній таблиці УПЛ.

Десна – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Тотовицький, 12 – Марлісон, 1, Кравченко, 49

ОГЛЯД МАТЧУ

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті 16
Пропущені 7
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Олександрія Олександрія Оле
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П В Н В
5
Зоря Зоря Зор
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті 20
Пропущені 9
Різниця 11
Результати останніх матчів: В В Н В В
6
Десна Десна Дес
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті 13
Пропущені 14
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П П
7
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
9
5
1
3
13
12
1
16
Забиті 13
Пропущені 12
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В П В В
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: В Н П П П
10
Рух Рух Рух
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
11
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті 5
Пропущені 13
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В П П П
12
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
13
Львів Львів Льв
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забиті 6
Пропущені 14
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П П П
14
Минай Минай Мин
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
Результати останніх матчів: П Н Н П В
16
Маріуполь Маріуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П В П П

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 26 вересня
1:2
Відео Про матч
0:4
Дивись на:
1:2
Дивись на:
Понеділок, 27 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти