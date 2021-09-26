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Джокер Дулуба приніс першу перемогу Львову. Дивіться шедевральні голи матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 вересня, 16:02
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У матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги Львів обіграв Минай з рахунком 2:1 і залишив останню сходинку в турнірній таблиці
ПФК Львів
ПФК Львів / Фото: ФК "Львов"

Матч Миная і Львова в Ужгороді відкривав недільну програму 9-го туру чемпіонату України. Команда Олега Дулуба прибула в Закарпаття здобути свою першу перемогу в поточному сезоні.

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У господарів поля був відсутній досвідчений нападник Євген Селезньов, який отримав двоматчеву дискваліфікацію за непристойний жест в бік вболівальників Ворскли в поєдинку 8-го туру.

Гості активно почали поєдинок і вже на 21-й хвилині матчу вийшли вперед. Максим Грисьо виконав подачу з флангу, а захисник господарів невдало вибив м'яч прямо на ногу Володимиру Якимця, який сходу пробив по воротах – 1:0.

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"Городяни" мали можливості розвинути успіх, але в кінці першого тайму спрацювало футбольне правило: "не забиваєш ти, забиває суперник". Неймовірний удар вийшов у хавбека Миная Антона Байдала і рахунок став нічийним 1:1.

На другий тайм Дулуб провів заміну – замість Ернеста випустив бразильського форварда Шину. Чуття білоруського фахівця не Підспівав. Вже через 10 хвилин Шина повторив шедевр Байдала і вивів свою команду вперед – 2:1 .

Такі голи могли стати прикрасою матчів Ліги чемпіонів!

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У кінцівці поєдинку Минай зробив відчайдушний штурм воріт Львова, але рахунок до фінального свистка арбітра не змінився.

Львів перервав свою 10-ти матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті і залишив останній рядок в "турнірці".
Минай програв четвертий поєдинок у сезоні і опустився на 14-е місце в турнірній таблиці.

Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур.

Минай – Львів – 1: 2

Голи: Байдал, 43 – Якимець, 21, Шина, 56

Минай: Кучер – Кулієв, Синьогуб (Матіч, 58), Гончар, Книш (Коваленко, 58), Лиховидько, Семенко, Петрусенко, Білоног (Кобак, 63), Хахльов, Байдал

Львів: Ільющенков – Якимець, Брікнер, Романчук, Грисьо (Бусько, 65), Махмутович (Зозуля, 9), Довгий, Політило (Крушинський, 78), Чир'як, Ернест, Нич (Семенів, 78)

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Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
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3
2
4
9
12
-3
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Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
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9
2
2
5
6
12
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2
2
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5
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-8
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