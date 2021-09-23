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Селезньова залишили без футболу за середній палець

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 вересня, 16:09
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Нападаючий Миная Євген Селезньов отримав два матчі дискваліфікації за хамство під час матчу проти Ворскли. Форвард показав вболівальникам полтавського клубу середній палець
Євген Селезньов на два матчі залишився без футболу
Євген Селезньов на два матчі залишився без футболу / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Після повернення в український футбол Євген Селезньов не може без скандалів. Нещодавно йому довелося виправдовуватися за відсутність слогана "Слава Україні" на футболці

Читайте також: "Пішли вийдемо за стадіон – поговоримо": черговий зашквар від Селезньова

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Черговий зашквар трапився під час матчу 8-го туру чемпіонату України проти Ворскли. Залишаючи поле, Селезньов показав середній палець трибунам у відповідь на вигуки і свист уболівальників.

Сьогодні КДК УАФ дискваліфікував Селезньова на два матчі. Він пропустить поєдинки проти Львова і Металіста-1925.

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Селезньов прийшов в Минай з метою побити бомбардирський рекорд чемпіонату України. На цей момент на рахунку 116 м'ячів. До рекорду Максима Шацького залишається ще вісім голів. Однак в поточному сезоні Селезньов ще жодного разу не відзначився, хоча провів вже сім матчів.

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