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Селезнева оставили без футбола за средний палец

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 сентября, 16:09
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Нападающий Миная Евгений Селезнев получил два матча дисквалификации за хамство во время матча против Ворсклы. Форвард показал болельщикам полтавского клуба средний палец
Евгений Селезнев на два матча остался без футбола
Евгений Селезнев на два матча остался без футбола / Фото: YouTube-канал Бомбардир

После возвращения в украинский футбол Евгений Селезнев не может без скандалов. Недавно ему пришлось оправдываться за отсутствие слогана "Слава Украине" на футболке.

Читайте также: "Пошли выйдем за стадион – поговорим": очередной зашквар от Селезнева

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Очередной зашквар случился во время матча 8-го тура чемпионата Украины против Ворсклы. Покидая поле, Селезнев показал средний палец трибунам в ответ на выкрики и свист болельщиков.

Сегодня КДК УАФ дисквалифицировал Селезнева на два матча. Он пропустит поединки против Львова и Металлиста-1925.

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Селезнев пришел в Минай с целью побить бомбардирский рекорд чемпионата Украины. На данный момент на счету 116 мячей. До рекорда Максима Шацкого остается еще восемь голов. Однако в текущем сезоне Селезнев еще ни разу не отличился, хотя провел уже семь матчей.

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Днепр-1
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5
Ворскла
8
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15
6
Александрия
8
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14
7
Заря
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14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
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8
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7
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6
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