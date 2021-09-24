Розклад і результати 9-го туру чемпіонату України

З 24 по 27 вересня пройдуть матчі 9-го туру чемпіонату України. Динамо і Шахтар через участь в Лізі чемпіонів проведуть свої матчі в суботу
Динамо спробує реабілітуватися за поразку в Суперкубку / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
Розклад 9-го туру чемпіонату України:
24 вересня
19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 3.10 – 2.90 – 2.45
25 вересня
14:00 Олександрія – Маріуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.75 – 3.75 – 4.20
17:00 Шахтар Донецьк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.21 – 6.25 – 13.00
19:30 Рух Львів – Динамо Київ
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 9.00 – 5.25 – 1.31
26 вересня
14:00 Минай – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.37 – 3.20 – 2.95
17:00 Дніпро-1 – Зоря
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 2.95
19:30 Десна – Металіст 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.60 – 4.00 – 5.00
27 вересня
19:30 Чорноморець – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.65 – 3.20 – 2.65
Турнірна таблиця
1
8
7
1
0
23
2
21
22
Забиті
23
Пропущені
2
Різниця
21
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті
19
Пропущені
4
Різниця
15
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
4
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті
13
Пропущені
8
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
П
5
8
4
3
1
15
7
8
15
Забиті
15
Пропущені
7
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
Н
6
8
4
2
2
8
6
2
14
Забиті
8
Пропущені
6
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
Н
7
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті
16
Пропущені
9
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті
8
Пропущені
8
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забиті
5
Пропущені
12
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
Н
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
Н
12
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
П
13
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті
5
Пропущені
9
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
Н
14
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті
9
Пропущені
21
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
В
15
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті
11
Пропущені
21
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
16
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
Н