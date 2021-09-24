Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

С 24 по 27 сентября пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины. Динамо и Шахтер из-за участия в Лиге чемпионов проведут свои матчи в субботу
Динамо попробует реабилитироваться за поражение в Суперкубке / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Расписание 9-го тура чемпионата Украины:
24 сентября
19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.10 – 2.90 – 2.45
25 сентября
14:00 Александрия – Мариуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 4.20
17:00 Шахтер Донецк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.21 – 6.25 – 13.00
19:30 Рух Львов – Динамо Киев
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.31
26 сентября
14:00 Минай – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.37 – 3.20 – 2.95
17:00 Днепр-1 – Заря
ТВ: УНИАН, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 2.95
19:30 Десна – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.60 – 4.00 – 5.00
27 сентября
19:30 Черноморец – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.65
Турнирная таблица
1
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые
23
Пропущеные
2
Разница
21
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые
19
Пропущеные
4
Разница
15
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые
12
Пропущеные
12
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
В
4
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые
13
Пропущеные
8
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
П
5
8
4
3
1
15
7
8
15
Забитые
15
Пропущеные
7
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
Н
6
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые
8
Пропущеные
6
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
Н
7
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые
16
Пропущеные
9
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые
8
Пропущеные
8
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забитые
5
Пропущеные
12
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
Н
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые
8
Пропущеные
14
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
Н
12
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
П
13
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые
5
Пропущеные
9
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
Н
14
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые
9
Пропущеные
21
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
В
15
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые
11
Пропущеные
21
Разница
-10
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
16
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые
4
Пропущеные
13
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
Н