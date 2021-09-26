Джокер Дулуба принес первую победу Львову. Смотрите шедевральные голы матча

Матч Миная и Львова в Ужгороде открывал воскресную программу 9-го тура чемпионата Украины. Команда Олега Дулуба прибыла в Закарпатье добыть свою первую победу в текущем сезоне.
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У хозяев поля отсутствовал опытный нападающий Евгений Селезнев, который получил двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в сторону болельщиков Ворсклы в поединке 8-го тура.
Гости активно начали поединок и уже на 21-й минуте матча вышли вперед. Максим Грисьо выполнил подачу с фланга, а защитник хозяев неудачно выбил мяч прямо на ногу Владимиру Якимцу, который сходу пробил по воротам – 1:0.
"Горожане" имели возможности развить успех, но в конце первого тайма сработало футбольное правило: "не забиваешь ты, забивает соперник". Невероятный удар получился у хавбека Миная Антона Байдала и счет стал ничейным 1:1.
На второй тайм Дулуб провел замену – вместо Эрнеста выпустил бразильского форварда Шину. Чутье белорусского специалиста не подпело. Уже спустя 10 минут Шина повторил шедевр Байдала и вывел свою команду вперед – 2:1.
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В концовке поединка Минай предпринял отчаянный штурм ворот Львова, но счет до финального свистка арбитра не изменился.
Львов прервал свою 10-ти матчевую безвыигрышную серию в чемпионате и покинул последнюю строчку в "турнирке".
Минай проиграл четвертый поединок в сезоне и опустился на 14-е место в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
Минай – Львов – 1:2
Голы: Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56
Минай: Кучер – Кулиев, Синегуб (Матич, 58), Гончар, Кныш (Коваленко, 58), Лиховидько, Семенко, Петрусенко, Билоног (Кобак, 63), Хахлев, Байдал
Львов: Ильющенков – Якимец, Брикнер, Романчук, Грисьо (Бусько, 65), Махмутович (Зозуля, 9), Довгий, Политыло (Крушинский, 78), Чиряк, Эрнест, Ныч (Семенив, 78)
Турнирная таблица