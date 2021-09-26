Джокер Дулуба принес первую победу Львову. Смотрите шедевральные голы матча

В матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги Львов обыграл Минай со счетом 2:1 и покинул последнюю строчку в турнирной таблице

ПФК Львов / Фото: ФК "Львов"

Матч Миная и Львова в Ужгороде открывал воскресную программу 9-го тура чемпионата Украины. Команда Олега Дулуба прибыла в Закарпатье добыть свою первую победу в текущем сезоне.

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У хозяев поля отсутствовал опытный нападающий Евгений Селезнев, который получил двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в сторону болельщиков Ворсклы в поединке 8-го тура.

Гости активно начали поединок и уже на 21-й минуте матча вышли вперед. Максим Грисьо выполнил подачу с фланга, а защитник хозяев неудачно выбил мяч прямо на ногу Владимиру Якимцу, который сходу пробил по воротам – 1:0.

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"Горожане" имели возможности развить успех, но в конце первого тайма сработало футбольное правило: "не забиваешь ты, забивает соперник". Невероятный удар получился у хавбека Миная Антона Байдала и счет стал ничейным 1:1.

На второй тайм Дулуб провел замену – вместо Эрнеста выпустил бразильского форварда Шину. Чутье белорусского специалиста не подпело. Уже спустя 10 минут Шина повторил шедевр Байдала и вывел свою команду вперед – 2:1.

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В концовке поединка Минай предпринял отчаянный штурм ворот Львова, но счет до финального свистка арбитра не изменился.

Львов прервал свою 10-ти матчевую безвыигрышную серию в чемпионате и покинул последнюю строчку в "турнирке".

Минай проиграл четвертый поединок в сезоне и опустился на 14-е место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

Минай – Львов – 1:2

Голы: Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56

Минай: Кучер – Кулиев, Синегуб (Матич, 58), Гончар, Кныш (Коваленко, 58), Лиховидько, Семенко, Петрусенко, Билоног (Кобак, 63), Хахлев, Байдал

Львов: Ильющенков – Якимец, Брикнер, Романчук, Грисьо (Бусько, 65), Махмутович (Зозуля, 9), Довгий, Политыло (Крушинский, 78), Чиряк, Эрнест, Ныч (Семенив, 78)

Турнирная таблица