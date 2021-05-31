Футбольна Суперліга не здається і подає на УЄФА до суду. Чиновники не мовчать

Три гранди європейського футболу вважають, що функціонери порушують їх права і монополізують змагання. Однак верхи впевнені в своїй правоті

УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Ніяк не вгамується конфлікт між творцями Суперліги і чиновниками УЄФА. До сих пір Реал, Барселона і Ювентус не покаялися і не оголосили про закриття свого проєкту, як це зробили дев'ять інших клубів-засновників. Днями Реал і компанія відповіли на погрози УЄФА. Більш того, бунтівники подали в суд Євросоюзу позов на УЄФА.

Троє революціонерів вважають, що чиновники порушили закон про конкуренцію і не мають право не тільки забороняти створювати Суперлігу, а й застосовувати санкції до клубів. При цьому вони посилаються на рішення суду Мадрида.

Втім, УЄФА не злякався і через пару годин на своїй сторінці в Twitter відповів, що впевнений у своїй правоті і має намір захищати свою позицію.

Так що тепер залишилося чекати рішень судових інстанцій. Нагадаємо, спочатку 12 клубів стали творцями Суперліги. Але за пару днів Атлетіко, Інтер, Мілан, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем вийшли з нової організації і покаялися перед УЄФА, погодившись на штрафи.

Дізнайтеся, як УЄФА покарає Барселону, Реал і Ювентус.

Дивіться, як Реал поступився Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів: