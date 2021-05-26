Футбол помре разом із Суперлігою: Реал і компанія відповіли на погрози УЄФА судом

Організатори нового європейського турніру опублікували заяву, що засуджує дії УЄФА відносно клубів-революціонерів

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Сьогодні УЄФА оголосив про порушення дисциплінарних справ стосовно Реала, Барселони і Ювентуса, які досі не покинули проєкт скандальної Суперліги. УЄФА збирається виключити їх із Ліги чемпіонів у наступному сезоні. У відповідь команди опублікували заяву, що засуджує дії УЄФА відносно клубів Європейської Суперліги.

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"Барселона, Ювентус і Реал хочуть заявити про категоричне неприйняття наполегливого примусу, який УЄФА застосовує до трьох найважливіших клубів в історії футболу. Таке ставлення – це кричуще порушення рішення судів, які вже зробили чітку заяву на адресу УЄФА, радячи утримуватися від будь-яких дій, які могли б покарати клуби-засновники Суперліги, поки судовий розгляд триває", – йдеться в заяві

Наостанок в заяві йдеться: "Або ми модернізуємо футбол, або станемо свідками його неминучої загибелі".

УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Суперліга за участю 12 команд утворилася 19 квітня, але вже через два дні дев'ять клубів оголосили про вихід зі змагання. Тепер Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Челсі, Інтер, Мілан і Атлетіко заплатять по 15 млн євро благодійного внеску на розвиток футболу по всій Європі. Також вони повернуть 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.