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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Геть із ЛЧ! Як УЄФА покарає Барселону, Реал і Ювентус

Олег Люлька Олег Люлька
26 травня, 09:11
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Клуби Мессі, Луніна і Роналду виключать з Ліги чемпіонів на сезон, а їхні місця дістануться Сосьєдаду, Бетису і Наполі. Втім, у "розкольників" ще є шанс врятуватися
УЄФА добиває Європейську Суперлігу
УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

УЄФА оголосила про порушення дисциплінарних справ стосовно Реала, Барселони і Ювентуса, які досі не покинули проєкт скандальної Європейської Суперліги.

"Після розслідування, проведеного інспекторами з етики та дисципліни УЄФА у зв'язку з проєктом так званої Суперліги, проти Реала, Барселони і Ювентуса було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА", – інформує офіційний сайт Європейської футбольної спілки

ЯК ПОКАРАЮТЬ РОЗКОЛЬНИКІВ

УЄФА збирається дискваліфікувати Барселону, Реал і Ювентус з Ліги чемпіонів наступного сезону, повідомляється в Twitter El Partidazo de COPE

За даними джерела, крім дискваліфікації, на клуби накладуть серйозний грошовий штраф.

При цьому путівки Барселони, Реала та Ювентуса до Ліги чемпіонів дістануться клубам з їхніх же національних першостей – Сосьєдаду і Бетису в Іспанії і Наполі в Італії.

Хоча, знову ж таки, у клубів Мессі, Луніна і Роналду ще є час покаятися і вийти з Суперліги, остаточно її поховавши, але при цьому убезпечивши себе від прощання з ЛЧ.

Месси
Месси / Фото: Reuters

ЯК ПОКАРАЛИ ІНШИХ

Раніше УЄФА озвучила санкції для інших засновників Суперліги, які відразу ж вийшли з неї. Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Інтер, Мілан і Атлетіко заплатять по 15 млн євро благодійного внеску на розвиток футболу по всій Європі. Також вони повернуть 5% доходів за участь у клубних турнірах УЄФА за один сезон.

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Дивіться, як Челсі вибив Реал із Ліги чемпіонів-2020/21

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