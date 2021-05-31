Футбольная Суперлига не сдается и подает на УЕФА в суд. Чиновники не молчат

Три гранда европейского футбола считают, что функционеры нарушают их права и монополизируют соревнования. Однако верхи уверены в своей правоте

УЕФА добивает Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

Никак не утихнет конфликт между создателями Суперлиги и чиновниками УЕФА. До сих пор Реал, Барселона и Ювентус не покаялись и не объявили о закрытии своего проекта, как это сделали девять других клубов-основателей. На днях Реал и компания ответили на угрозы УЕФА. Более того, бунтовщики подали в суд Евросоюза иск на УЕФА.

Трое революционеров считают, что чиновники нарушили закон о конкуренции и не имеют право не только запрещать создавать Суперлигу, но и применять санкции к клубам. При этом они ссылаются на решение суда Мадрида.

Впрочем, УЕФА не испугался и через пару часов на своей странице в Twitter ответил, что уверен в своей правоте и намерен защищать свою позицию.

Так что теперь осталось ждать решений судебных инстанций. Напомним, изначально 12 клубов стали создателями Суперлиги. Но за пару дней Атлетико, Интер, Милан, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм вышли из новой организации и покаялись перед УЕФА, согласившись на штрафы.

Узнайте, как УЕФА накажет Барселону, Реал и Ювентус.

Смотрите, как Реал уступил Челси в полуфинале Лиги чемпионов: