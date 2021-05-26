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Футбол умрет вместе с Суперлигой: Реал и компания ответили на угрозы УЕФА судом

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 20:44
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Организаторы нового европейского турнира опубликовали заявление, осуждающее действия УЕФА по отношению к клубам-революционерам
Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Сегодня УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса, которые до сих пор не покинули проект скандальной Суперлиги. УЕФА собирается исключить их из Лиги чемпионов в следующем сезоне. В ответ команды опубликовали заявление, осуждающее действия УЕФА по отношению к клубам Европейской Суперлиги.

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"Барселона, Ювентус и Реал хотят заявить о категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трем самым важным клубам в истории футбола. Такое отношение — это вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление в адрес УЕФА, советуя воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается", — говорится в заявлении.

Напоследок в заявлении говорится: "Либо мы модернизируем футбол, либо станем свидетелями его неминуемой гибели".

УЕФА добивает Европейскую Суперлигу
УЕФА добивает Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

Напомним, что Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Теперь Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Интер, Милан и Атлетико заплатят по 15 млн евро благотворительного взноса на развитие футбола по всей Европе. Также они вернут 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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