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Вон из ЛЧ! Как УЕФА накажет Барселону, Реал и Ювентус

Олег Люлька Олег Люлька
26 мая, 09:11
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Клубы Месси, Лунина и Роналду исключат из Лиги чемпионов на сезон, а их места достанутся Сосьедаду, Бетису и Наполи. Впрочем, у "раскольников" еще есть шанс спастись
УЕФА добивает Европейскую Суперлигу
УЕФА добивает Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса, которые до сих пор не покинули проект скандальной Европейской Суперлиги.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против Реала, Барселоны и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", – информирует официальный сайт Европейского футбольного союза

КАК НАКАЖУТ РАСКОЛЬНИКОВ

УЕФА собирается дисквалифицировать Барселону, Реал и Ювентус из Лиги чемпионов в следующем сезоне, сообщается в Twitter El Partidazo de COPE

По данным источника, помимо дисквалификации, на клубы наложат серьезный денежный штраф.

При этом путевки Барселоны, Реала и Ювентуса в Лигу чемпионов достанутся клубам из их же национальных первенств – Сосьедаду и Бетису в Испании и Наполи в Италии.

Хотя, опять же, у клубов Месси, Лунина и Роналду еще есть время покаяться и выйти из Суперлиги, окончательно ее похоронив, но при этом обезопасив себя от прощания с ЛЧ.

Месси
Месси / Фото: Reuters

КАК НАКАЗАЛИ ДРУГИХ

Ранее УЕФА озвучил санкции для других основателей Суперлиги, сразу же вышедших из нее. Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Интер, Милан и Атлетико заплатят по 15 млн евро благотворительного взноса на развитие футбола по всей Европе. Также они вернут 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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Смотрите, как Челси выбил Реал из ЛЧ-2020/21

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