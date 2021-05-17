Футболісти плескали уболівальникам, які зірвали матч піротехнікою: що взагалі відбувається?

Фанати увірвалися на стадіон під час матчу Фейєноорд – Валвейк і закидали поле піротехнікою, а у відповідь футболісти зустріли їхній вчинок оплесками

Вболівальники Фейеноорда закидали поле піротехнікою / Фото: Getty Images

Матч чемпіонату Нідерландів між Фейєноордом і Валвейком (3:0) був перерваний після того, як на трибуни стадіону увірвалися вболівальники в масках і запалили піротехніку. Зазначимо, що матч проходив без глядачів.

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Кілька десятків уболівальників запускали феєрверки і кидали на поле фаєри, в результаті чого поле затягнуло димом. Головний арбітр змушений був зупинити поєдинок. У підсумку гра продовжилася тільки через 10 хвилин, пише dailymail.

Проте футболісти Фейєноорда не розсердилися на своїх уболівальників, а навпаки, підтримали їхній вчинок оплесками. Пізніше служба безпеки зізналася, що після цього вчинку фанати швидко заспокоїлися і покинули арену.

Найімовірніше, фанати хотіли донести гравцям своє невдоволення через слабкі результати команди в поточному сезоні. Фейеноорд фінішував у регулярному чемпіонаті на п'ятому місці і не зможе поборотися за золоті медалі, хоча у них є шанс пробитися в Лігу Європи.

Як ми писали напередодні, ультрас зірвали матч Кривбас – Металург. Фанат бігав за суддею з палицею. Запорізькі фанати, незадоволені призначенням двох пенальті у ворота своєї команди, прорвалися на поле – навіть поліцейський кордон їх не зупинив.