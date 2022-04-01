ФІФА не позбавила членства Росію, їм варто з'їздити до Маріуполя та Харкова – гендиректор ФК Шахтар

Сергій Палкін украй незадоволений пасивною діяльністю головного футбольного органу під час воєнної агресії РФ проти України

Сергій Палкін розкритикував ФІФА

ФІФА на Конгресі в Досі (Катар) не розглядала питання виключення Росії, яке ініціювало ФК Шахтар.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін. Він зазначив, що такі дії підштовхують до розуміння необхідності перетворення у самому ФІФА.

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"Якщо Росію не виключають із цієї організації, тоді як уже весь світ проти неї – це дивно і не вкладається в голові. Коли люди сидять у центральному офісі ФІФА та дивляться з вікна на Женевське озеро, ймовірно, вони бачать якісь інші реалії. Можливо, їм варто було б послати своїх людей до Маріуполя та Харкова, щоб серйозніше до цього поставитися".

За його словами, ФІФА на конгресі виключила Пакистан, Зімбабве та Кенію, які точно роблять значно менше зла, ніж Росія. Також гендиректор Шахтаря запевнив, що продовжить тиск на ФІФА та УЄФА.

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Нагадаємо, раніше представники футбольного клубу Ріната Ахметова звернулися до ФІФА та УЄФА з ініціативою припинити членство Росії у цих організаціях.