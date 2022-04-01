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ФИФА не лишила членства Россию, им стоит съездит в Мариуполь и Харьков – гендиректор ФК Шахтер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 апреля, 08:30
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Сергей Палкин крайне недоволен пассивной деятельностью главного футбольного органа во время военной агрессии РФ против Украины
Сергей Палкин раскритиковал ФИФА
Сергей Палкин раскритиковал ФИФА

ФИФА на Конгрессе в Дохе (Катар) не рассматривала вопрос исключения России, который был инициированный ФК Шахтер.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин. Он отметил, что такие действия подталкивают к пониманию необходимости преобразования в самом ФИФА.

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"Если Россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись".

По его словам, ФИФА на конгрессе исключила Пакистан, Зимбабве и Кению, которые точно совершают значительно меньше зла, чем Россия. Также гендиректор Шахтера заверил, что продолжит давление на ФИФА и УЕФА.

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Напомним, ранее представители футбольного клуба Рината Ахметова обратились в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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