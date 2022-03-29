Мільйон євро допомоги! Європейський футбол готує фінансовий транш для України

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Європейська асоціація футбольних клубів передає Україні 1 млн євро

Європейська асоціація футбольних клубів (ECA) у Відні, під час 27-го щорічного Конгресу організації оголосила про надання Україні 1 млн євро допомоги. Про це повідомив Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Він також подякував Голові асоціації Насеру Аль-Хелаїфі за цю допомогу.

Представники нашого клубу проводили консультації з ECA, до якої входить понад 200 футбольних клубів Європи, та я вдячний Насеру Аль-Хелаїфі та Раді директорів за підтримку та увагу. У цей тяжкий для нас час ЄСА не словом, а вагомою справою допомогла нашій країні та українським клубам.

Раніше футбольний клуб Шахтар, що належить Рінату Ахметову, звернувся до ECA із проханням про підтримку України в умовах розгортання проти нашої країни війни .

Також, генеральний директор Шахтар Сергій Палкін розповів про пережиті жахи війни.