Миллион евро помощи! Европейский футбол готовит финансовый транш для Украины

Гендиректор Шахтер Сергей Палкин заявил, что Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине 1 млн евро

Европейская ассоциации футбольных клубов (ECA) в Вене, ходе 27-го Ежегодного Конгресса организации объявила о выделении Украине 1 млн евро помощи. Об этом сообщил Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Он также поблагодарил Главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.

Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и Совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжёлое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам.

Ранее футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий Ринату Ахметову, обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях разворачивания против нашей страны войны.

Также, генеральный директор Шахтер Сергей Палкин рассказал о пережитом ужасе войны.