"Біля будинку йшли бої, все як у фільмі жахів": гендиректор Шахтаря – про пережитий жах війни

Сергій Палкін розповів британським ЗМІ про звірства з боку російських фашистів, а також про гуманітарну роботу Шахтаря в умовах війни

Сергій Палкін - про підсумки 2021 року і цілях на 2022-й / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вже понад місяць Росія активно бомбардує українські міста, розв'язуючи геноцид на нашій території. Ракети руйнують будівлі та вбивають мирне населення, зокрема й дітей.

Війна поставила на паузу наш футбол, УПЛ призупинена на невизначений термін. Тим часом Шахтар переключився на гуманітарну допомогу українцям та армії.

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Генеральний директор донеччан Сергій Палкін в інтерв'ю The Daily Mail згадав перший день війни. Функціонер розповів про перші думки та про те, як допомагав іноземцям евакуюватися з країни.

"Пам'ятаю, як прокинувся від звуків бомбардувань і вибухів, це було сюрреалістично. Я не міг повірити в те, що чув і бачив. Вранці я був дома з сім'єю, а надвечір уже їхав до офісів клубів у Києві. Намагався організувати спосіб якнайшвидше доставити всіх міжнародних гравців у безпечне місце, а також відправити юнаків до молодіжної академії подалі від небезпеки. Я пам'ятаю, як їхав туди і бачив, як люди в сліпій паніці метушилися, намагаючись втекти, почуття було жахливим.

Я не можу описати це почуття та думки, що проходили в моїй голові. Сподівався, що вся моя сім'я буде гаразд. Футбольний бізнес на той час явно не мав значення. Ліга була призупинена і я був у постійному контакті з нашими легіонерами та їхніми агентами.

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Нам доводилося розглядати різні сценарії розвитку подій та намагатися знайти оптимальне рішення для кожного гравця. На щастя, зараз легіонери та їхні сім'ї покинули Україну та дісталися безпечних місць. Українські гравці перебувають у різних містах, переважно на заході країни.

Деякі з них беруть активну участь у допомозі цивільному населенню та армії. Інші приєдналися до працівників гуманітарного центру у Львові. Є й деякі співробітники, які пішли до лав Збройних Сил України та територіальної оборони".

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Також Палкін розповів про роботу гуманітарного центру "Арена-Львів", якому клуб активно допомагає. Нагадаємо, що саме на цьому стадіоні Шахтар проводив домашні матчі у перші роки після від'їзду з окупованого Донецька.

"Клуб бере участь у роботі гумцентру на "Арені-Львів" для прийому та розміщення там біженців. Президент нашого клубу Рінат Ахметов активно допомагає населенню продуктами та ліками через свій благодійний фонд. Його підприємства підтримують армію та сили територіальної оборони.

"Арена-Львов". Фото: prosport-ru.tsn.ua

Наші співробітники знаходяться там більшу частину часу, допомагаючи біженцям та багатьом людям із припасами та ліжками, щоб вони могли спати ночами. Тепер йдеться про евакуацію дітей із нашої академії. Я працював з іншими співробітниками клубу, щоб вивезти їх з України. На щастя, за допомогою влади їм вдалося дістатися до Спліту у Хорватії".

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін – про роботу клубу в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Гендиректор Шахтаря упевнений, що Україна виграє цю війну. Сергій Анатолійович подякував цивілізованим країнам за підтримку та попросив не зупиняти тиск на країну-агресора.

"Це неймовірно трагічно і дуже сумно. Вбивство дітей, постійні обстріли біля мого будинку та необхідність допомагати дітям з академії бігти в безпечне місце. Все це як у фільмі жахів. Біля мого будинку йшли бої, постійні обстріли. Дивишся і думаєш про себе, невже це відбувається насправді?

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Я був в інших містах досить багато разів, зовсім недавно – у Маріуполі та Харкові. Це катастрофа. Армія загарбників знищує мирні міста та мешканців, вбиває дітей. Це злочини проти людяності, за які мають відповідати всі причетні.

Я вірю, що Україна виграє цю війну, але нам потрібна підтримка. Сьогодні Україна захищає всю Європу та цінності вільного демократичного світу. Якщо ми разом не зупинимо цю війну, то завтра вона буде в центрі Європи. Всі війни рано чи пізно закінчуються переговорами і я сподіваюся, що війна Росії проти України також закінчиться якнайшвидше. Люди знають про підтримку з-за меж країни і ми не можемо віддячити всім достатньо.

Українці продемонстрували всьому світу, що вони готові захищати свою незалежність, але без зовнішньої допомоги впоратися з тим, що у країни-агресора ресурсів на порядок більша, буде складно".