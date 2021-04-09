Європейська збірна відмовилася летіти в Україну через коронавірус

Ще один неординарний епізод стався в футбольному господарстві через коронавірус. І знову він стосується України. Відбірковий матч чемпіонату Європи-2022 з футзалу Україна – Албанія, який повинен був відбутися в Запоріжжі 11 квітня, скасували. Наші гості відмовилися прилетіти.
Тим часом, в Мінську на матчі збірної Білорусі трибуни заповнили солдатами.
Новину повідомили на телеканалі "Футбол". Президент АФУ Сергій Владико дав свій коментар з цього приводу:
"Від УЄФА ми отримали офіційний лист, що в зв'язку з проблемами з COVID-19 в Албанії суперник не може приїхати. Якщо чесно, мене не дуже цікавить, чи хочуть вони чи не можуть приїхати. Є офіційна позиція організатора, тому матч скасований. Я вважаю , албанцям буде зараховано технічну поразку. Швидше б закінчилася пандемія і все вирішувалося на майданчиках при глядачах ".
Наша команда у відбірковій групі двічі поступилася Хорватії, двічі обіграла Данію і один раз – Албанію. Це дозволяє "синьо-жовтим" посідати друге місце.
Згадаймо божевільний гол з кваліфікації Євро .
Дивіться огляд матчу Хорватія – Україна з футзалу:
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