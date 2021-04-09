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Европейская сборная отказалась лететь в Украину из-за коронавируса

9 апреля, 21:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Матч по футзалу с Албанией отменили. Гостей ждет наказание?

Еще один неординарный эпизод произошел в футбольном хозяйстве из-за коронавируса. И снова он касается Украины. Отборочный матч чемпионата Европы-2022 по футзалу Украина – Албания, который должен был состояться в Запорожье 11 апреля, отменили. Наши гости отказались прилететь.

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Тем временем, в Минске на матче сборной Беларуси трибуны заполнили солдатами.

Новость сообщили на телеканале "Футбол". Президент АФУ Сергей Владыко дал свой комментарий по этому поводу:

"От УЕФА мы получили официальное письмо, что в связи с проблемами с COVID-19 в Албании соперник не может приехать. Если честно, меня не очень интересует, хотят они или не могут приехать. Есть официальная позиция организатора, поэтому матч отменен. Я считаю, албанцам будет засчитано техническое поражение. Скорее бы закончилась пандемия и все решалось на площадках при зрителях".

Наша команда в отборочной группе дважды уступила Хорватии, дважды обыграла Данию и один раз – Албанию. Это позволяет "сине-желтым" занимать второе место.

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Вспомним сумасшедший гол из квалификации Евро.

Смотрите обзор матча Хорватия – Украина по футзалу:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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