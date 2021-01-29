Це просто знущання! Божевільний гол з кваліфікації Євро

Просто неймовірний за красою гол забив бельгієць Раху в кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

Реклама

Перший матч кваліфікаційного раунду футзального Євро-2022 пройшов у Льєжі, де зустрілися збірні Бельгії та Фінлядніі. Гра завершилася внічию – 3:3. А шедевром зустрічі став гол Роху.

Він фінтами поклав на паркет захисника і голкіпера збірної Фінляндії, після чого п'ятою відправив м'яч у ворота.

Otra joya de Rahou, el Ricardinho belga: se va de todos y marca este golazo en la fase de clasificación para el Europeo 2022 pic.twitter.com/WCKnc9AKzb - MARCA (@marca) January 28, 2021

Раніше ми розповідали, як унікальний гол англійської воротаря потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. Голкіпер "Ньюпорт Каунті" Тім Кинг забив в ворота "Челтенхем Таун" з відстані 96,01 метра. Це самий дальній гол в історії!

Реклама

Нагадаємо, що воротар третього дивізіону в матчі з "Барселоною" встановив історичне досягнення. Він став першим голкіпером, який відбив два пенальті в матчі проти "Барси".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама