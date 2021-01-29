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Це просто знущання! Божевільний гол з кваліфікації Євро

29 січня, 08:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футзаліст збірної Бельгії ефектно забив Фінляндії

Просто неймовірний за красою гол забив бельгієць Раху в кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

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Перший матч кваліфікаційного раунду футзального Євро-2022 пройшов у Льєжі, де зустрілися збірні Бельгії та Фінлядніі. Гра завершилася внічию – 3:3. А шедевром зустрічі став гол Роху.

Він фінтами поклав на паркет захисника і голкіпера збірної Фінляндії, після чого п'ятою відправив м'яч у ворота.

Раніше ми розповідали, як унікальний гол англійської воротаря потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. Голкіпер "Ньюпорт Каунті" Тім Кинг забив в ворота "Челтенхем Таун" з відстані 96,01 метра. Це самий дальній гол в історії!

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Нагадаємо, що воротар третього дивізіону в матчі з "Барселоною" встановив історичне досягнення. Він став першим голкіпером, який відбив два пенальті в матчі проти "Барси".

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футзал збірна Бельгії
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