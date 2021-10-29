Це неймовірно! Близнюки, на яких чекає Джорджина, допомогли Роналду побити рекорд Мессі

Після того, як учора Кріштіану Роналду повідомив на своїй сторінці у Instagram новину, що його дівчина Джорджина Родрігес чекає на двійню кількість лайків зашкалила.
В даний час пост набрав 27,5 мільйонів лайків.
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Це новий рекорд у Instagram серед спортсменів. Попереднє досягнення належало споконвічному конкуренту зіркового португальця Ліонелю Мессі. Пост аргентинця, який він опублікував після переходу до ПСЖ у формі парижан та зі своєї родиною зібрав 22 мільйони лайків.
Нагадаємо, що Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.
На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.
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