Що в тарілці Кріштіану? Гравці МЮ перестали їсти тістечка, побачивши меню Роналду

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду в приголомшливій формі багато в чому завдяки правильному харчуванню. Футболіст їсть кіноа, авокадо і яйця

Роналду в чудовій формі

Воротар Манчестер Юнайтед Лі Грант розповів про те, чим харчується зірковий новачок клубу Кріштіану Роналду.

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"Зазвичай після командної вечері ми могли собі дозволити з'їсти тістечко або щось у цьому дусі. Але минулої п'ятниці ніхто з гравців до них не доторкнувся, так як всі дивилися на те, що в тарілці Кріштіану. Там були кіноа, авокадо і зварені круто яйця. Цей хлопець в приголомшливій формі", – сказав Грант в підкасті talkSPORT.

Нагадаємо, у своєму першому ж матчі після повернення в Англію португалець оформив дубль.

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Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ Кріштіану тричі виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом із Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.