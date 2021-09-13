Людина-поїзд! Кріштіану Роналду здивував своєю швидкістю

36-річний форвард Манчестер Юнайтед розігнався до швидкості 32,5 км/год в матчі проти Ньюкасла, де він забив два голи

Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ / Фото: REUTERS

Манчестер Юнайтед обіграв Ньюкасл в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги. У зустрічі, яка пройшла 11 вересня, в складі МЮ дебютував Кріштіану Роналду.

Португалець став автором дубля. При цьому в одному з епізодів матчу 36-річний Роналду розігнався до швидкості 32,5 км/год!

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Зазначимо, що на початок вересня найшвидшим гравцем в АПЛ нинішнього сезону був форвард Саутгемптона Адам Армстронг – 35,65 км/год. На другому місці знаходився представник Вулверхемптона Адама Траоре – 35,6 км/год.

Цікаво, що рекордсмен світу із бігу на стометрівці Усейн Болт розганявся до 44 км/год.

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До речі, раніше в відборі на ЧС-2020 Кріштіану Роналду побив неймовірний рекорд. Португалець став кращим бомбардиром в історії збірних. Подивіться, як він це зробив.