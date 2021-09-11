11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Дніпро-1: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Король повернувся! Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 18:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кріштіану Роналду феєрично повернувся в чемпіонат Англії. У першому ж матчі в Манчестер Юнайтед португалець оформив дубль і приніс своїй команді перемогу над Ньюкаслом
Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ
Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ / Фото: REUTERS

36-річний форвард потрапив в стартовий склад МЮ на матч 4 туру Прем'єр-ліги проти Ньюкасла і не підвів головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

Читайте також: Чи не Пеле і не Мессі: математик визначив кращого футболіста всіх часів

Реклама

Перед самою перервою Роналду підкараулив відскок м'яча від воротаря і розстріляв сітку воріт суперника.

А в другому таймі Роналду відгукнувся на передачу від Люка Шоу, увійшов до штрафного майданчика і пробив воротарю між ніг!

До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "Червоних дияволів". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді МЮ розгромив Ньюкаслом з рахунком 6:0. Але сьогодні Кріштіану задовольнився лише дублем.

Реклама

Манчестер Юнайтед – Ньюкас – 4:1
Голи: Роналду (45+2, 62) Бруно Фернандеш (80), Лінгард (90+2) – Манкільо (56)

Роналду забив свої 119-й і 120-й голи в футболці Манчестер Юнайтед. Португалець виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 рік.

Втім, в Мережі обговорювали не тільки гольові досягнення португальця. Увага фанатів викликав ось цей епізод:

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти