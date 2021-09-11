Король повернувся! Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ

Кріштіану Роналду феєрично повернувся в чемпіонат Англії. У першому ж матчі в Манчестер Юнайтед португалець оформив дубль і приніс своїй команді перемогу над Ньюкаслом

Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі після повернення в МЮ / Фото: REUTERS

36-річний форвард потрапив в стартовий склад МЮ на матч 4 туру Прем'єр-ліги проти Ньюкасла і не підвів головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

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Перед самою перервою Роналду підкараулив відскок м'яча від воротаря і розстріляв сітку воріт суперника.

А в другому таймі Роналду відгукнувся на передачу від Люка Шоу, увійшов до штрафного майданчика і пробив воротарю між ніг!

До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "Червоних дияволів". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді МЮ розгромив Ньюкаслом з рахунком 6:0. Але сьогодні Кріштіану задовольнився лише дублем.

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Манчестер Юнайтед – Ньюкас – 4:1

Голи: Роналду (45+2, 62) Бруно Фернандеш (80), Лінгард (90+2) – Манкільо (56)

Роналду забив свої 119-й і 120-й голи в футболці Манчестер Юнайтед. Португалець виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 рік.

Втім, в Мережі обговорювали не тільки гольові досягнення португальця. Увага фанатів викликав ось цей епізод: