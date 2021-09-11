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Король вернулся! Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в МЮ

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 18:54
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Криштиану Роналду феерически вернулся в чемпионат Англии. В первом же матче в Манчестер Юнайтед португалец оформил дубль и принес своей команде победу над Ньюкаслом
Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращение в МЮ
Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращение в МЮ / Фото: REUTERS

36-летний форвард попал в стартовый состав МЮ на матч 4 тура Премьер-лиги против Ньюкасла и не подвел главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

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Перед самым перерывом Роналду подкараулил отскок мяча от вратаря и расстрелял сетку ворот соперника.

А во втором тайме Роналду откликнулся на передачу от Люка Шоу, вошел в штрафную площадь и пробил вратарю между ног!

Кстати, именно против "сорок" Криштиану забил свой единственный хет-трик за "Красных дьяволов". Это произошло в сезоне 2007/08, тогда МЮ разгромил Ньюкаслом со счетом 6:0. Но сегодня Криштиану довольствовался только дублем.

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Манчестер Юнайтед – Ньюкас – 4:1
Голы: Роналду (45+2, 62) Бруно Фернандеш (80), Лингард (90+2) – Манкильо (56)

Роналду забил свои 119-й и 120-й голы в футболке Манчестер Юнайтед. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

Впрочем, в Сети обсуждали не только голевые достижение португальца. Внимание фанатов вызвал вот этот эпизод:

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