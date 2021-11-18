"Цей човен давно затонув": колишній тренер Динамо немає наміру повертатися до Росії

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич висловив думку про можливе повернення до Ротора

Олександр Хацкевич / Фото: AFP

Сьогодні, 18 листопада, Ротор офіційно звільнили з посади головного тренера Дмитра Хохлова.

Раніше ми писали, що Уле Гуннар Сульшер найближчим часом буде звільнено з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

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"Якщо Ротор до мене звернеться, розглядати пропозицію не буду: вдруге повторювати таку помилку не збираюся. Ротор навчив мене тому, що кожну пропозицію потрібно ретельно розглядати та приймати виважене рішення. Ті люди, які керують клубом та знаходяться біля нього, не працюють на творення, не налаштовані щось творити. Немає чіткого плану розвитку клубу та стратегії, отже, це комусь просто вигідно. Найнегативніше, що таке відбувається з командою, яка має чудові вболівальники, чудовий стадіон, хороші умови для тренувань. Але, на жаль, все йде лише вниз і цей човен уже давно затонув", — цитує Хацкевича Sport24.

2 червня 2017 року було оголошено про призначення Хацкевича головним тренером київського "Динамо". 14 серпня 2019 року Хацкевич і весь тренерський штаб було відправлено у відставку після третього поспіль вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів при Хацкевичі.

20 грудня 2019 року очолив волгоградський Ротор. За нього за підсумками першості ФНЛ сезону 2019/20 волгоградська команда посіла перше місце і вперше за 16 років повернулася до РПЛ. 19 березня 2021 року залишив посаду головного тренера Ротора.