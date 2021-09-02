Хацкевич – у Чернігові! Десна посилилася після двох розгромів

18-річний півзахисник Артем Хацкевич, син знаменитого футболіста Олександра Хацкевича, продовжить свою кар'єру в чернігівському клубі
Півзахисник київського Динамо Артем Хацкевич продовжить свій виступ у чернігівській Десні. Подробиць угоди немає, але футболіст вже внесений до заявки клубу.
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18-річний Артем Хацкевич – син півзахисника, а потім і тренера, київського Динамо Олександра Хацкевича.
У цьому сезоні Хацкевич-молодший двічі потрапляв в заявку Динамо U-19 на матчі чемпіонату України, але на поле так і не з'явився.
Треба сказати, що за Десну виступає ще один син легенди київського Динамо – Владислав Калитвинцев.
Чернігівський клуб здорово почав сезон, йшов навіть на першому місці в УПЛ. Але потім зазнав дві болючі поразки від Динамо і Вереса з однаковим рахунком – 0:4.
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Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
5
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П