Хацкевич – у Чернігові! Десна посилилася після двох розгромів

18-річний півзахисник Артем Хацкевич, син знаменитого футболіста Олександра Хацкевича, продовжить свою кар'єру в чернігівському клубі

Хацевичі: батько і син

Півзахисник київського Динамо Артем Хацкевич продовжить свій виступ у чернігівській Десні. Подробиць угоди немає, але футболіст вже внесений до заявки клубу.

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18-річний Артем Хацкевич – син півзахисника, а потім і тренера, київського Динамо Олександра Хацкевича.

У цьому сезоні Хацкевич-молодший двічі потрапляв в заявку Динамо U-19 на матчі чемпіонату України, але на поле так і не з'явився.

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Треба сказати, що за Десну виступає ще один син легенди київського Динамо – Владислав Калитвинцев.

Чернігівський клуб здорово почав сезон, йшов навіть на першому місці в УПЛ. Але потім зазнав дві болючі поразки від Динамо і Вереса з однаковим рахунком – 0:4.

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