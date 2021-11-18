19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Эта лодка давно затонула": бывший тренер Динамо не намерен возвращаться в Россию

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
18 ноября, 20:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич выразил мнение о возможном возвращении в Ротор
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото: AFP

Сегодня, 18 ноября, Ротор официально уволили с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

Ранее мы писали, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

Реклама

"Если Ротор ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. Ротор научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать.

Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула", — цитирует Хацкевича Sport24.

2 июня 2017 года было объявлено о назначении Хацкевича главным тренером киевского Динамо. 14 августа 2019 года Хацкевич и весь тренерский штаб был отправлен в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов при Хацкевиче.

20 декабря 2019 года возглавил волгоградский Ротор. При нем по итогам первенства ФНЛ сезона 2019/20 волгоградская команда заняла первое место и впервые за 16 лет вернулась в РПЛ. 19 марта 2021 года покинул пост главного тренера Ротора.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Бой месяца
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 дек.
23:59
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бой
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять