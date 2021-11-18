"Эта лодка давно затонула": бывший тренер Динамо не намерен возвращаться в Россию

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич выразил мнение о возможном возвращении в Ротор

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Сегодня, 18 ноября, Ротор официально уволили с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

Ранее мы писали, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

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"Если Ротор ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. Ротор научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать. Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула", — цитирует Хацкевича Sport24.

2 июня 2017 года было объявлено о назначении Хацкевича главным тренером киевского Динамо. 14 августа 2019 года Хацкевич и весь тренерский штаб был отправлен в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов при Хацкевиче.

20 декабря 2019 года возглавил волгоградский Ротор. При нем по итогам первенства ФНЛ сезона 2019/20 волгоградская команда заняла первое место и впервые за 16 лет вернулась в РПЛ. 19 марта 2021 года покинул пост главного тренера Ротора.