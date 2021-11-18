Решение уже принято: у Роналду будет новый тренер, если он не сбежит раньше

Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. Руководство клуба уже приняло решение о его будущем, осталось найти преемника

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Последние результаты команды не удовлетворяют руководство команды, учитывая, сколько они вложили в летние трансферы: Криштиану Роналду, Рафаэль Варан, Джейдон Санчо обошлись клубу в 140 млн евро плюс зарплата.

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Норвежец мог бы быть уволен и раньше, но ему пока еще не нашли замену. Вероятными сменщиками могут быть наставник Лестера Брендан Роджерс и экс-тренер Реала Зинедин Зидан, сообщает The Sun.

Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Правда, ранее Зидан уже отклонил предложение МЮ, признавшись, что не готов к работе в Премьер-лиге

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Впрочем, существует вероятность, что боссы "красных дьяволов" позволят Сульшеру доработать до конца сезона, что даст им дополнительное время чтобы уговорить Зидана.

Также мы ранее писали, что Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ: Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру аргентинца.