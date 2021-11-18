Решение уже принято: у Роналду будет новый тренер, если он не сбежит раньше

Последние результаты команды не удовлетворяют руководство команды, учитывая, сколько они вложили в летние трансферы: Криштиану Роналду, Рафаэль Варан, Джейдон Санчо обошлись клубу в 140 млн евро плюс зарплата.
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Норвежец мог бы быть уволен и раньше, но ему пока еще не нашли замену. Вероятными сменщиками могут быть наставник Лестера Брендан Роджерс и экс-тренер Реала Зинедин Зидан, сообщает The Sun.
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Правда, ранее Зидан уже отклонил предложение МЮ, признавшись, что не готов к работе в Премьер-лиге
Впрочем, существует вероятность, что боссы "красных дьяволов" позволят Сульшеру доработать до конца сезона, что даст им дополнительное время чтобы уговорить Зидана.
Также мы ранее писали, что Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ: Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру аргентинца.