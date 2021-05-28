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Матч команды Хацкевича сорвали европейские звезды. Юбилей испорчен

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 мая, 08:34
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5 июня в Минске должен был пройти матч в честь 110-летия белорусского футбола, но европейские футболисты решили отказаться от поездки в Беларусь
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото: AFP

Прощальный матч звезд в честь 110-летия белорусского футбола между прославленными местными и европейскими игроками, который должен был состояться 5 июня на стадионе "Динамо", перенесен на неопределенный срок.

По замыслу организаторов, за сборную Беларуси должны были играть Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк и другие местные звезды.

В сборную Европы позвали победителя Лиги чемпионов литовца Эдгараса Янкаускаса, немца Кевина Кураньи, хорватов Звонимира Сольдо и Юрицу Враньеша, чеха Томаша Росицки, португальца Педру Мендеша...

Однако зарубежные звезды стали отказываться от участия в юбилейном матче. О решении не приезжать в Минск, в частности, заявили Янкаускас и Росицки.

В тренде

Ранее стало известно об отказе сборных Великобритании, Германии и Нидерландов участвовать в чемпионате Европы по велоспорту на треке, который должен пройти в июне этого года в Минске.

Напомним, что власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира по хоккею в Риге заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционный бело-красно-белый.

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