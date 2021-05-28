Матч команди Хацкевича зірвали європейські зірки. Ювілей зіпсований

5 червня в Мінську мав пройти матч на честь 110-річчя білоруського футболу, але європейські футболісти вирішили відмовитися від поїздки в Білорусь

Олександр Хацкевич / Фото: AFP

Прощальний матч зірок на честь 110-річчя білоруського футболу між уславленими місцевими та європейськими гравцями, який повинен був відбутися 5 червня на стадіоні "Динамо", перенесений на невизначений строк.

За задумом організаторів, за збірну Білорусі повинні були грати Олександр Глєб, Тимофій Калачов, Максим Ромащенко, Сергій Корніленко, Олександр Хацкевич, Сергій Штанюк та інші місцеві зірки.

До збірної Європи покликали переможця Ліги чемпіонів литовця Едгараса Янкаускаса, німця Кевіна Кураньї, хорватів Звоніміра Сольдо і Юріцу Враньєша, чеха Томаша Росіцкі, португальця Педру Мендеша...

Однак закордонні зірки стали відмовлятися від участі в ювілейному матчі. Про рішення не приїжджати в Мінськ, зокрема, заявили Янкаускас і Росіцкі.

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Раніше стало відомо про відмову збірних Великобританії, Німеччини та Нідерландів брати участь в чемпіонаті Європи з велоспорту на треку, який повинен пройти в червні цього року в Мінську.

Нагадаємо, що влада Білорусі погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з хокею в Ризі замінили державний прапор Білорусі на опозиційний біло-червоно-білий.