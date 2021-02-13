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"Якщо за це дають пенальті...": гравець "Наполі" отримав по обличчю, а Роналду втратив очки

13 лютого, 22:29

Олена Павлова Олена Павлова

Тренер "Ювентуса", який завдав по воротах 20 ударів, не бачив 11-метрового

Чинний чемпіон Італії "Ювентус" оступився у 22-му турі Серії А. Туринська команда зазнала мінімальної поразки в матчі з "Наполі" – 0:1. Хоча буквально 20 січня тренер "Старої Синьйори" Пірло взяв перший трофей в кар'єрі, обігравши Гаттузо в Суперкубку Італії.

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"Наполі" – "Ювентус"

"Наполі" – "Ювентус" / Фото: Reuters

Єдиний гол в матчі на 31-й хвилині забив нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті після порушення на Ррахмані. Під час верхової боротьби у штрафному "Ювентуса" К'єлліні заїхав рукою по обличчю Аміра, і суддя після перегляду повтору таки поставив 11-метровий. Хоча до цього туринці були небезпечніші в атаці.

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Зазначимо, що гол у ворота "Ювентуса" став 100-м у складі "Наполі" для 29-річного нападника збірної Італії Лоренцо Інсіньє. А туринці завдали 20 ударів по воротах господарів, але так і не змогли відігратися.

"Якщо за це дають пенальті, то треба давати 11-метровий за будь-який контакт в штрафному. Якби такий пенальті дали нам, то було б багато суперечок і скарг. Це був сумнівний пенальті", – цитує тренера "Юве" Андреа Пірло Football Italia.

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Після цього матчу "Ювентус" з 42 очками залишився на третьому місці в турнірній таблиці Серії А, поступаючись лідируючому "Мілану" 7 балами. "Наполі" з 40 очками піднявся на четверту позицію.

Раніше ми писали, що тренер "Інтера" показав середній палець босові "Юве". Той його обматюкав у відповідь.

Дивіться, як "Наполі" грав у минулому турі в Італії

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відео голів чемпіонат Італії Наполі Ювентус ТУрин Андреа Пірло Лоренцо Інсіньє
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